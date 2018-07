Vida no sertão: Moradores contam como convivem com a seca

A mais recente seca na cidade cearense de Salitre - a mais severa dos últimos 30 anos - destruiu as plantações e tornou a busca diária pela água um sacrifício para muitas famílias.

Os moradores da região usam bicicletas, contratam os serviços de carroceiros e contabilizam os prejuízos causados pela falta d'água.

Mas, tanto governo como diversas ONGs sertanejas reunidas na Articulação do Semiárido (ASA), concordam que o conceito de "combate à seca" ficou no passado para dar lugar a uma estratégia de desenvolvimento em harmonia com o que o ambiente oferece. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.