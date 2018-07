Vida permanece ativa no inverno ártico Dados de uma expedição ao inverno ártico mostram que os seres vivos permanecem mais ativos do que os cientistas suspeitavam. O estudo, financiado pela National Science Foundation, revela que, apesar do frio e da escuridão,micro-organismos que sustentam a cadeia alimentar na região não reduzem o metabolismo. / ALEXANDRE GONÇALVES