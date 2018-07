Vidas reais e fictícias ceifadas pela irracionalidade totalitária

Nem o trabalho nem a arte libertam. Essa é uma das experiências mais devastadoras legadas pelo nazismo. Ela está registrada em dois romances construídos sob a ótica feminina: Calor do Sangue, de Irène Némirovsky, e O Violino de Auschwitz, de Maria Àngels Anglada. Em sua essência, as obras ajudam a refletir - tanto com a morte trágica de uma das autoras quanto com a comovente trajetória de um personagem - sobre carreiras promissoras ceifadas pela irracionalidade totalitária que provocou a 2ª Guerra Mundial.

Traduzido por Vera Gertel, Calor do Sangue (Record, 144 págs., R$ 33) é um romance póstumo de Irène Némirovsky. Judia nascida na Ucrânia, em 1903, Irène saiu do seu país, com a família, fugida da Revolução de 1917, radicando-se no vilarejo de Morvan, na França, após breve permanência na Finlândia. Esteve no interior francês até ser presa pelos nazistas e morta em uma câmara de gás de Auschwitz, em 1942. Irène se consagrou com outro livro póstumo, Suíte Francesa (2004), também escrito em francês e cujo enredo se realiza no mesmo vilarejo de Calor do Sangue. Este romance teria recebido a forma final entre 1941 e 1942, mas só veio à tona em 2007, dois anos depois de doados os seus rascunhos e manuscritos para o Imec (Institut Mémoires de l"Édition Contemporaine).

Irène escreve a sua obra sob o pressentimento da morte trágica. Ela sente a ocupação nazista da França, e confirma a aguda sensibilidade literária para a perda, fim ao qual todas as coisas estão destinadas. Em Calor do Sangue, ao contar história de Silvio, velho que volta a seu vilarejo para ver as relações entre os habitantes ruírem depois da morte de um jovem por afogamento, Irène investiga a responsabilidade do passado na construção do presente. Por tabela, possibilita um questionamento doloroso: Por que o nazismo foi possível? Que mal é esse, habitante do homem? Ou usando palavras da própria ficcionista: "Quem não teve a vida estranhamente deformada e curvada pelo fogo na contramão de sua natureza mais profunda?" Com seu romance e sua morte, Irène Némirovsky afirma ser impossível para o indivíduo escolher o seu destino. Para ela, a vida é forjada a golpes de sangue, dentro de um universo, a um só tempo, predador e dissimulado.

Tema semelhante aparece em O Violino de Auschwitz (Globo, 128 págs., R$ 29), de Maria Àngels Anglada, escritora catalã premiada. Traduzido por Ronald Polito, o romance inicia os capítulos com documentos autênticos de funcionários nazistas. Ele conta a história de Daniel, luthier preso em Auschwitz, onde definha. Um oficial nazista o obriga a construir um violino de som impecável. Finalizado, o violino é executado com sucesso numa apresentação. O trabalho preservou a dignidade de Daniel, que os nazistas lutaram para dizimar. Revelar se o protagonista foi salvo por seu esforço, ratificando a inscrição nos portões dos campos de concentração - "Arbeit macht frei" (O trabalho liberta, em livre tradução) -, compromete a surpresa do leitor. Pode-se dizer apenas que a arte, em O Violino de Auschwitz, não é um refúgio.