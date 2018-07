Videla é transferido para prisão na Argentina

O ex-líder militar da Argentina Jorge Videla, acusado de praticar abusos contra os direitos humanos, foi transferido de sua casa, onde cumpria prisão domiciliar, para um centro de detenção. Videla, de 83 anos, foi condenado em 1985 pela morte de 66 pessoas, a tortura de 93 outras e a detenção ilegal de mais de 300. O militar foi condenado à prisão perpétua. Ele foi perdoado pelo presidente Carlos Menem em 1990, mas um tribunal cancelou a ordem no ano passado. Menem disse que queria "encerrar um estágio triste e negro da história argentina", mas o tribunal disse que a medida era inconstitucional. Durante a gestão de Videla, entre 1976 e 1983, foi travada a chamada "guerra suja" contra opositores da esquerda, que eram acusados pelo governo de terroristas. Grupos de defesa dos direitos humanos dizem que entre 10 mil e 30 mil pessoas foram mortas ou desapareceram antes de a Argentina ser transferida para as mãos de civis com a eleição do presidente Raul Alfosin, em 1983. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.