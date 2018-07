Vídeo com ameça de ataque causa comoção na Suécia

Um sueco que provocou alarme ao postar no YouTube um vídeo ameaçando abrir fogo em um shopping center por volta de meio-dia desta quinta-feira, na cidade de Gotemburgo, disse à polícia que tudo não passou de uma brincadeira. No vídeo, de qualidade técnica pobre, o sueco aparece encapuzado, de óculos escuros e com um cachecol cobrindo parte do rosto. Olhando para a câmera, ele fala de seu plano para causar um banho de sangue no shopping Nordstan, de Gotemburgo. "Esses sujeitos detestáveis vão ser executados. Dia 30 de outubro, ao meio-dia e meia, Nordstan. Eu juro, eles vão morrer", ameaçou. O vídeo foi descoberto por um usuário do YouTube, que deu o alerta. O shopping center levou a ameaça a sério, e entrou em contato com a polícia. Quando se deu conta da repercussão da ameaça na mídia, o homem contatou voluntariamente a polícia para se desculpar. "Ele nos telefonou e disse que era a pessoa responsável pelo vídeo", contou o porta-voz da polícia da região de Västra Götaland, Stefan Gustafsson. "Quando o encontramos, constatamos que ele era realmente a pessoa que aparecia no vídeo", afirmou. O homem, que tem 25 anos e vive em Gotemburgo, contou então que nunca teve a intenção de concretizar a ameaça. "Foi uma espécie de piada. A intenção não foi causar uma comoção", relatou o porta-voz. A polícia ainda não decidiu se vai abrir inquérito e levar o caso adiante. "Vamos discutir o caso com um promotor e tomar uma decisão", disse o porta-voz policial. Em setembro passado, um atirador matou dez pessoas e se suicidou em seguida em uma escola técnica da cidade finlandesa de Kauhajoki, após ter indicado sua intenção de realizar uma chacina através de vídeos postados no YouTube. Matti Juhani Saari, o estudante de 22 anos que realizou o ataque, havia sido interrogado um dia antes do massacre. Mas a polícia concluiu que não tinha evidências suficientes para revogar a licença de armas do estudante finlandês. Em novembro do ano passado, também na Finlândia, um jovem armado matou oito pessoas e se suicidou em seguida na escola secundária Jokela, no sul da Finlândia. Antes da tragédia, o atirador também havia postado várias mensagens suspeitas no YouTube. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.