Vídeo de Bruno foi gravado por investigador, diz polícia A Polícia Civil de Minas Gerais informou hoje que o vídeo exibido na TV Globo em que o goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza comenta sobre o desaparecimento de Eliza Samudio foi feito por um investigador de polícia. As imagens foram divulgadas no domingo, no programa Fantástico.