Vídeo de caderno de prova do Enem é falso, diz MEC A assessoria de imprensa do Ministério da Educação (MEC) informou neste sábado (8) que o vídeo com um suposto caderno de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014 é falso. A gravação tem circulado em redes sociais, como o Facebook e o Whatsapp.