Vídeo de corpo de dançarina no IML da BA vaza na web

O vídeo, aparentemente feito com um telefone celular, tem 1 minuto e 56 segundos e mostra o rosto e o corpo da dançarina, com destaque para as várias tatuagens de Kelly e para os ferimentos. "A gente vai entrar com a ação porque é um desrespeito a nós (família) e porque só teria acesso (ao corpo) quem é funcionário do IML", diz a mãe da jovem, a comerciante Maria Aparecida da Silva.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Corregedoria da Polícia Técnica abriu sindicância para investigar a autoria do vídeo e da divulgação. A apuração deve ser concluída em 30 dias. A dançarina, chamada de Kelly Cyclone ou Kelly Doçura, ficou conhecida depois de ser presa, junto com outras 20 pessoas, em uma festa que, segundo a polícia, era promovida por lideranças do tráfico de drogas no bairro da Boca do Rio.

Segundo testemunhos, ela mantinha relacionamentos com integrantes das quadrilhas - o que a fez ser chamada na cidade de "dama do pó". Kelly foi assassinada pouco depois de deixar uma festa em Salvador. A polícia ainda não sabe o autor do homicídio ou a motivação, mas trabalha com duas linhas de investigação: crime passional ou disputa entre quadrilhas do tráfico.