Vídeo de Santorum contra Obama revive filmes clássicos de terror

O vídeo do pré-candidato republicano chamou a atenção pelo uso de temas e imagens assustadoras no mundo da propaganda política. Foi lançado num momento em que Santorum está atrás de Mitt Romney na corrida republicana para escolher um candidato para desafiar o presidente Barack Obama, do Partido Democrata, na eleição de 6 de novembro.

Completado com uma música estranha, o vídeo é um teaser para uma série em oito partes e se parece com uma mistura de "Horror em Amityville", "Twilight Zone" e Alfred Hitchcock. (http://www.youtube.com/watch?v=tDGORiD82rQ)

Usando as ferramentas testadas pelos mestres do horror, ele pinta um retrato de um futuro assustador caso Obama seja reeleito.

Em algumas cenas, o movimento da câmera diminui e faz uma aproximação, uma técnica favorita dos cineastas para deixar o espectador desconfortável.

"Esses tipos de tomadas são comuns em filmes pós-apocalípticos de zumbis. Você meio que espera um zumbi aparecer virando a esquina", disse Spencer Parsons, que ensina produção de filmes na Universidade Northwestern e está terminando de trabalhar em seu próprio filme de terror.

O cenário é uma cidade decadente chamada "Obamaville". O ano é 2014, depois que o presidente democrata é reeleito.

Dezenas de imagens icônicas do cinema de terror preenchem o vídeo de um minuto de duração: árvores improdutivas, ruas vazias, um relógio com ponteiros em rápida rotação, uma vela cuja chama se apaga, um bebê.

"As pequenas empresas estão se esforçando e as famílias estão preocupadas com seus empregos e seu futuro", diz o narrador de voz profunda, em tom ameaçador. "A espera para ver um médico é cada vez maior. Os preços do gás estão no topo e sua liberdade de religião está sob ataque."

As cenas tristes são tingidas de verde, uma matiz que diretores de terror costumam recorrer. "É uma cor que faz as pessoas parecerem pálidas e cansadas", disse Parsons.

No final, uma fonte reminiscente dos filmes de terror de 1960 mostra na tela a frase "Bem-vindo a Obamaville".

"Filmes clássicos de terror" como "A Noite dos Mortos-Vivos" vêm à mente, disse Greg Smith, chefe de criação da empresa de publicidade The VIA Agency. "Particularmente com a utilização da fonte. Isso é bem derivado do estilo de trailer dos anos 60".