Vídeo em que PM de SP humilha jovem será investigado A Polícia Militar vai tentar identificar os responsáveis por um vídeo gravado em março de 2009 em que uma pessoa baleada aparece agonizando na rua, enquanto o autor da gravação afirma "estrebucha, filho da p., estrebucha, vai". As imagens mostram o jovem com espuma escorrendo pela boca. Não é possível identificar o local onde as imagens foram gravadas, mas, ao fundo, pode-se ouvir o som de comunicação entre policiais em viaturas. E uma cena revela que o autor da gravação usa as botas e o cinturão do uniforme da PM.