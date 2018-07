Vídeo flagra Paes jogando resto de fruta durante evento Em meio à crise da greve dos garis, um vídeo publicado no YouTube colocou o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), em situação delicada. Nas imagens, ele aparece lançando restos de fruta durante um evento político, em 14 de fevereiro - seis meses depois de entrar em vigor a lei do Lixo Zero, que pune quem joga sujeira no chão. A divulgação do vídeo fez com que o prefeito determinasse a emissão de multa contra ele próprio pela Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb).