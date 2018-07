Vídeo marca aniversário com façanhas de Putin

O aniversário do presidente russo, Vladimir Putin, foi marcado por manifestações de apoio e também por protestos.

Putin completou 60 anos, uma idade que deixa muitos mais perto da aposentadoria. Mas a imagem que os partidários do presidente russo preferem mostrar é a de um homem de ação.

Ativistas a favor de Putin divulgaram um vídeo para marcar a data, com façanhas de Putin e também explorando a fama do presidente russo entre as mulheres.

Em uma praça de Moscou, manifestantes protestaram e pediram que as pessoas trouxessem presentes adequados a um aposentado. Vários foram presos.

Putin passou o aniversário com amigos e a família.