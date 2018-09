Vídeo-montagem mostra candidatos dançando

Um vídeo publicado no site YouTube, que mostra uma montagem com os candidatos à presidência dos Estados Unidos 'competindo' através da dança, está fazendo muito sucesso. No vídeo, dois dançarinos com os rostos de 'Barack Obama' e 'John McCain' dançam no estilo breakdance. Uma dançarina com o rosto de 'Sarah Palin' também se junta aos 'candidatos'. No fim do vídeo 'Sarah Palin' parece ser a dançarina vencedora. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.