Vídeo mostra ação policial que resultou em morte de jovem no Rio Uma câmera instalada dentro de um carro de polícia registrou uma ação policial desastrosa que culminou na morte de uma jovem em Nilópolis, na Baixada Fluminense, em agosto do ano passado. O vídeo, obtido pela revista Veja e veiculado no site da publicação, mostra quando dois policiais iniciam uma perseguição a um carro que consideram suspeito por carregar quatro pessoas e ter como motorista uma pessoa usando boné. Segundos depois, um dos policiais decide abrir fogo contra o veículo.