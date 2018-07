Vídeo mostra caminhão bomba que explodiu no Paquistão

O Ministério do Interior do Paquistão divulgou um vídeo que mostra o caminhão carregado de explosivos usado no atentado suicida que destruiu o Marriott Hotel na capital, Islamabad, no sábado à noite. O Ministério também confirmou que 53 pessoas morreram - entre elas o embaixador da República Checa que havia assumido o posto havia um mês e estava hospedado no hotel - e 266 ficaram feridas. O atentado foi o pior já realizado na capital paquistanesa desde que o governo começou a combater militantes extremistas. Neste domingo, equipes de resgate continuaram a procurar sobreviventes nos escombros do prédio. Vídeo O vídeo da câmera de segurança mostra o caminhão derrubando a barreira em frente ao portão do hotel. Tiros são disparados contra o veículo, que começa a pegar fogo. Chocados, os guardas tentam apagar as chamas. A explosão, em si, não aparece no vídeo, já que ela destruiu a câmera. O ministro do Interior, Ramen Malik, informou que havia cerca de 600 quilos de explosivos dentro do caminhão, e que os responsáveis pelo atentado eram ligados a grupos militantes que atuam na região da fronteira com o Afeganistão. O atentado pode ter sido em vingança contra uma violenta operação do Exército paquistanês na região, que vem bombardeando suspeitos de integrar o Talebã com caça-bombardeiros. A explosão de sábado deixou uma cratera de seis metros em frente ao hotel. A grande maioria das vítimas era paquistanesa. Na manhã de domingo, os serviços de emergência ainda tentavam alcançar os andares mais altos do prédio, onde temia-se que muitas pessoas tenham ficado presas. Desabamento A violenta explosão danificou a estrutura de metal e concreto do hotel e provocou um incêndio que queimou os 290 quartos dos cinco andares do prédio e durou até a manhã de domingo. Testemunhas descreveram cenas de horror, com corpos cobertos de sangue sendo retirados dos escombros e hóspedes e funcionários correndo para buscar abrigo. As equipes de resgate estão fazendo buscas em cada quarto do Marriott, mas o trabalho foi prejudicado pelo calor e alguns focos de incêndio, segundo informações da agência de notícias Associated Press. As autoridades advertiram que o edifício pode desabar por causa do incêndio. Há informações de que havia pelo menos 200 pessoas quebrando o jejum do Ramadã - o mês sagrado dos muçulmanos - nos cinco restaurantes do hotel, na hora do atentado. O ataque ocorreu pouco depois de o presidente, Asif Ali Zardari, prometer combater o terrorismo, em seu primeiro discurso no Parlamento desde que foi eleito, no mês passado. Depois do atentado, ele disse em um comunicado transmitido pela TV: "Isto é uma epidemia, um câncer que temos que arrancar do Paquistão. Não vamos ter medo desses covardes". EUA O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, condendou o atentado e prometeu assistência. Ele disse que a explosão ressalta a "constante ameaça enfrentada pelo Paquistão, pelos Estados Unidos e por todos aqueles que se opõem ao extremismo violento". Bush disse ainda que os EUA "vão ajudar o Paquistão a confrontar esta ameaça e trazer os responsáveis perante a Justiça". O Marriott Hotel era um dos mais prestigiados da capital e era popular entre estrangeiros e a elite paquistanesa. Ele ficava próximo a prédios do governo e de missões diplomáticas, e a segurança era reforçada, com hóspedes e veículos sujeitos a revistas. O hotel, no entanto, já havia sido alvo de militantes e no ano passado um extremista suicida provocou a própria morte e de mais uma pessoa em um atentado no prédio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.