Vídeo mostra homem alterando cena de crime no Rio Imagens obtidas pelo RJ-TV, da TV Globo, gravadas logo após a morte de dois reféns e três assaltantes - assassinados a tiros em uma perseguição policial na noite de terça-feira - mostram um homem de camisa azul mexendo em dois corpos dentro do carro onde estavam as vítimas. Ele pegou uma arma, comemorou e a entregou aos policiais, que assistiam à cena. O chefe da Polícia Civil, Gilberto Ribeiro, determinou abertura de sindicância para investigar quem era essa pessoa e por que o local do crime foi desfeito antes do exame pericial. Segundo Ribeiro, os policiais informaram à Corregedoria que pegaram a pistola porque temiam que ela fosse levada pela correnteza da vala onde o carro caiu. Na terça-feira à noite, três bandidos renderam o soldado Rafael Oliveira dos Santos, de 21 anos, e o vigilante Paulo Marcos da Silva Leão, em Brás de Pina, zona norte do Rio. O trio entrou no Palio onde os dois estavam. Policiais civis da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Drae) perseguiram o carro. Houve tiroteio, e todos os ocupantes do Palio foram mortos. O comandante do 2.º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, coronel Pedro Hood Conrado, determinou a abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar a morte do soldado. O prazo para conclusão da investigação militar é de 40 dias, prorrogáveis por mais 30. Ontem, no enterro do soldado, a família questionou o fato de a investigação da Polícia Civil ter ficado com a Drae, onde estão lotados os policiais que participaram da ação. José Antônio dos Santos, pai do soldado Rafael, criticou o delegado Alan Turnowski, chefe das Delegacias Especializadas do Rio. Na véspera, Turnowski havia defendido a ação policial que terminou com cinco mortes. Santos disse que o delegado fez o comentário ?porque não foi com o filho dele?. Turnowski alegara que os criminosos atiraram, e os policiais não tiveram alternativa. Segundo ele, os policiais ?agiram corretamente?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.