Vídeo mostra jovem sendo jogado em trilho de metrô

Um vídeo que foi colocado no site YouTube mostra um jovem sendo violentamente agredido na estação de metrô de Porte de Namur, na capital belga, Bruxelas.

O vídeo mostra um grupo de três jovens dando socos e chutando um outro jovem, que depois é atirado do segundo andar da estação, caindo no trilho do metrô. Passageiros que estavam no local retiraram o jovem do trilho.

O ataque aconteceu no dia 1º de janeiro, e foi filmado por câmeras do circuito interno do metrô.

Mais de três meses depois, a vítima permanece em estado grave.

A polícia belga está pedindo para que testemunhas do ataque entrem em contato.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.