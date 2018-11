Vídeo mostra ladrão fugindo de cassino

As câmeras de segurança do cassino Bellagio, em Las Vegas, flagraram o homem, usando um capacete de motociclista, dentro do prédio.

O ladrão fugiu de moto levando US$ 1,5 milhão em fichas do cassino, cerca de R$ 2,6 milhões.

Segundo a polícia, como as fichas pertencem ao cassino, o assaltante terá que voltar à cena do crime se quiser colocar a mão na fortuna.

Os policiais acreditam que o mesmo homem tenha roubado aproximadamente R$ 34 mil também em fichas do cassino Sun Coast na semana passada.