Vídeo mostra libertação de refém das Farc

Imagens divulgadas com exclusividade por um canal de televisão colombiano mostram o momento em que um ex-refém das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) ganhou a liberdade após passar oito anos capturado. O ex-congressista Óscar Tulio Lizcano fugiu do cativeiro em que era mantido pelas Farc junto com o chefe guerrilheiro que o vigiava. Lizcano e o desertor das Farc caminharam três dias e três noites pela selva até que foram encontrados, na madrugada de domingo, pela brigada do Exército. Um cerco do Exército ao acampamento onde Lizcano era mantido favoreceu a fuga. O ex-parlamentar disse que os guerrilheiros queriam matá-lo e, por isso, encontrou forças para fugir. Lizcano, de 62 anos, foi o político que passou mais tempo em poder da guerrilha. Ele fazia parte do grupo de reféns considerados como moeda de troca pelas Farc em um possível acordo com o governo. O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, agradeceu ao rebelde, conhecido apenas pelo codinome "Isaza", por ter deixado a guerrilha e ter ajudado na fuga do ex-parlamentar. Isaza receberá uma recompensa de US$ 500 mil e deverá ganhar asilo na França. Em julho, uma operação militar resgatou com sucesso a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt e outros 14 reféns. Ao receber a notícia da libertação de Lizcano, Betancourt disse que se sentia libertada outra vez. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.