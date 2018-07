Vídeo mostra refém seqüestrado em 2002 pelas Farc

As Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), principal grupo guerrilheiro do país, divulgaram neste fim de semana um vídeo que dá provas de vida de um dos políticos que mantém como refém. Sigifredo López era um dos 12 deputados locais seqüestrados em Cali em abril de 2002 pelas Farc. Os outros 11 deputados foram mortos no ano passado em um incidente de fogo cruzado entre dois grupos das próprias Farc, quando os guerrilheiros que os levavam pensaram que o outro grupo era formado por militares em uma operação de resgate. Após seis anos como refém da guerrilha, Sigifredo López pareceu ainda forte fisicamente e espiritualmente. O vídeo, transmitido pela TV colombiana, mostrou o político usando um crucifixo no pescoço, dizendo à sua família que não se preocupe, que ele ainda estava vivo e determinado a sobreviver até que possa voltar para casa. López pede ainda que o governo consiga um acordo com os rebeldes para uma troca de prisioneiros por reféns. O governo colombiano se recusa a negociar com a guerrilha e insiste na idéia de que pode derrotá-la militarmente. Personalidades As Farc mantêm dezenas de reféns, entre eles cerca de 40 personalidades importantes, as quais querem usar como moeda de troca em um possível acordo com o governo para a libertação de guerrilheiros presos. Acredita-se que os rebeldes estejam em seu ponto mais fraco em muitos anos, após várias baixas entre seus dirigentes e a morte de seu líder e fundador, Manuel Marulanda, em março. No vídeo transmitido no sábado, López disse que a posição da guerrilha não mudou e que eles ainda exigem o estabelecimento de uma zona desmilitarizada como condição para negociar com o governo. Para o ex-deputado, ambos os lados "continuam mostrando ao mundo sua crueldade e barbarismo" ao não ceder para uma possível negociação. A proposta do estabelecimento de uma zona desmilitarizada é recusado pelo presidente Álvaro Uribe. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.