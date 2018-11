Vídeo mostra tortura de policiais no México

Dois vídeos divulgados por um jornal mexicano supostamente mostram policiais municipais treinando técnicas de tortura com colegas. As gravações mostram integrantes de uma tropa de elite da polícia da cidade de Leon participando de uma sessão de treinamento para resistir a tortura. Um dos vídeos mostra policiais obrigando um suposto policial a rolar no próprio vômito para ser poupado de exercícios forçados. Um outro vídeo mostra um homem com um óculos de esqui, tendo água injetada em suas narinas, com o rosto sendo empurrado para dentro de um buraco, que estaria cheio de excrementos e ratos.Autoridades da polícia de Leon negaram que estivessem treinando para aplicar as práticas em alguém.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.