Vídeo revela talento de Lewis Hamilton aos 12 anos

O piloto britânico Lewis Hamilton, de 23 anos, se tornou o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1 com o quinto lugar conquistado em Interlagos no último domingo. Veja também: Assista ao vídeo Especial: O balanço da F-1, decidida na última curva Massa lamenta perda de título Massa ganha no Brasil, mas Hamilton é campeão Comente o resultado da corrida no Blog SPF1 As imagens da festa da Fórmula 1 em Interlagos Classificação do Mundial de Construtores e de Pilotos Apesar de ser o novato com o melhor início de carreira na categoria, Hamilton já tem muitos anos de estrada (ou pista) e resultados. O piloto britânico conquistou diversos títulos europeus e mundiais de kart. Parte dessa trajetória ficou registrada em vídeos que hoje mostram por que Ron Dennis, chefe da equipe McLaren, apostou tão alto nele. A carreira de Hamilton começou aos 8 anos de idade. Ele venceu seu primeiro campeonato britânico de kart em 1995, ano em que conheceu Ron Dennis. Em 1998, a equipe ofereceu ao pitoto um contrato de longo prazo. Lewis foi campeão, em 2003, da Fórmula Renault britânica, com vitórias em dez das 15 corridas disputadas. Em 2005, ele foi campeão da série européia de Fórmula 3. Em novembro de 2006, Hamilton foi escolhido piloto da McLaren para a temporada de 2007 da Fórmula 1, em que chegou em segundo lugar, perdendo o título para o finlandês Kimi Raikkonen na última corrida, também no Brasil. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.