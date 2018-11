Vietnã busca US$ 500 milhões para retirar minas e bombas

O Vietnã já dispõe de 200 milhões de dólares para desminar 500 mil hectares em 14 províncias até 2015, disse o vice-ministro do Trabalho, Bui Hong Linh, em uma conferência internacional. Mas isso representa apenas 7,6 por cento da área afetada.

Os explosivos remanescentes da guerra mataram mais de 42 mil pessoas e feriram mais de 62 mil em quase quatro décadas desde o fim da guerra contra os EUA, disse o primeiro-ministro Nguyen Tan Dung no evento.

As autoridades não citaram qual quantia especificamente será solicitada à comunidade internacional.

Segundo Dong, o Exército dos EUA usou 16 milhões de toneladas de armamentos na guerra contra o regime comunista do Vietnã do Norte, que terminou em 1975 quando os norte-vietnamitas conquistaram a capital do Vietnã do Sul, Saigon, em abril de 1975, encerrando a guerra e unificando o país.

A pobre região central do país, onde ficava a fronteira entre Vietnã do Norte e do Sul, foi particularmente assolada por bombas e minas.

Especialistas estimam que levará séculos até que todos os explosivos sejam retirados. Bombas e minas contaminaram um quinto da área total do Vietnã, segundo maior produtor mundial de café e segundo maior exportador de arroz.

(Reportagem de Ho Binh Minh)