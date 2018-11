Vietnã registra primeiro caso de gripe suína O Vietnã registrou o primeiro caso de gripe provocada pelo vírus A(H1N1), a chamada gripe suína, de acordo com informações do Ministério da Saúde local. "Este é o primeiro paciente com o vírus no Vietnã", afirmou o porta-voz do Ministério, Nguyen Huy Nga, acrescentando que o caso foi confirmado oficialmente hoje.