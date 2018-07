Vigário faz greve de fome para evitar despejo em MG

O terreno invadido é particular e possui cerca de 30 hectares. Logo após a ocupação, os proprietários da área entraram com uma ação de reintegração de posse. Na luta para evitar o despejo, representantes da Comunidade Drummond - nome dado à ocupação, em homenagem ao poeta itabirano Carlos Drummond de Andrade - montaram acampamento em frente à prefeitura da cidade. Cerca de 20 famílias permanecem acampadas há 25 dias.

Diante do impasse na negociação com a prefeitura, o vigário decidiu no último dia 10 iniciar um "jejum cristão". Ele assegura que desde então tem ingerido apenas água. "É um jejum em solidariedade às famílias, é um jejum cristão e um meio para sensibilizar as autoridades locais, no sentido de garantir uma área para que eles possam construir suas casas, barracos", disse.

Os moradores da Comunidade Drummond cobram da prefeitura a desapropriação do terreno ou apoio para a instalação das famílias em uma nova área. Segundo a assessoria da prefeitura, o prefeito João Izael negociou um acordo para a construção de apartamentos, mas os moradores recusaram, exigindo casas. Eles também não aceitaram desmontar o acampamento e o prefeito encerrou as negociações. De acordo com a Prefeitura de Itabira, não há possibilidade de desapropriação já que o terreno é alvo de litígio judicial.