Vigia de creche é preso acusado de pedofilia no PI O juiz do município de Batalha, Luís de Moura Correia, determinou a prisão de um denunciado por pedofilia. Ele era vigia de uma creche pública e é acusado de ter molestado duas crianças de 6 e 7 anos, na localidade Bela Vista. Segundo informações do juiz, especula-se que mais de 10 crianças tenham sido abusadas pelo vigia, que ao ser preso alegou insanidade mental. O caso está sendo encaminhado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia no Senado.