Vigia de creche pública é preso por pedofilia

O juiz Luís de Moura Correia, de Batalha, no Piauí, determinou a prisão do vigia Flávio Siqueira, de 30 anos, por pedofilia. Siqueira, que trabalhava em uma creche pública, molestou ao menos duas crianças, de 6 e 7 anos ? o número de vítimas pode chegar a dez. O vigia contou que levava as crianças para a diretoria da escola, tirava suas roupas e abusava delas. "O que chama a atenção é que ele é muito inteligente. É concursado da prefeitura, fala idiomas, é casado e tem dois filhos pequenos", afirmou o juiz.