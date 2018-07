Vigia é condenado por manter mulher em cárcere privado O Tribunal do Júri da Comarca de Canoas (RS) condenou o vigia Rodrigo Luciano Luz a 23 anos de reclusão por ter mantido sua ex-companheira em cárcere privado por 69 horas, no mais longo caso do gênero registrado no Rio Grande do Sul até hoje. A decisão foi tomada na madrugada desta terça-feira, 23, ao final de uma sessão que durou 15 horas. O regime inicial de cumprimento da pena será fechado.