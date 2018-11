Vigia é ferido em assalto à joalheria em shopping de SP

O vigia foi levado para o Hospital Artur Ribeiro Saboya, mas até as 23h50 não havia informação sobre o estado de saúde dele. Os bandidos fugiram em um Corsa e uma Fiorino. Segundo a Polícia Militar (PM), uma viatura do policiamento de trânsito cruzou com o Corsa e houve troca de tiros. Um bandido foi baleado, mas conseguiu fugir ao tomar um ônibus.

A loja fica na entrada principal do shopping. "(Uma mulher) viu os caras lá dentro, armados, e saiu correndo. Avisou a gente e o pessoal começou a fechar as portas", relatou um lojista. "Deu para ver dois caras fugindo pela porta da frente e outro indo em direção à fila do Papai Noel", disse.

A Casa Tokyo voltou a funcionar cerca de meia hora depois. Foi o segundo assalto à joalheria no Plaza Sul em um mês e meio. A Vivara foi o alvo anterior. Em nota, o shopping disse estar à disposição das autoridades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.