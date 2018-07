Vigia que matou cliente vai para Centro de Detenção O vigilante Jônatas Pereira Lima, de 29 anos, que ontem atirou e matou um cliente do banco Bradesco dentro do próprio estabelecimento após uma discussão entre os dois, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foi transferido hoje para um Centro de Detenção Provisória, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Lima disparou quatro tiros contra Sandro Cordon Antônio, que morreu.