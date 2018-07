Vigia suspeito na morte de Mércia é preso em SE Suspeito de envolvimento na morte da advogada Mércia Nakashima, o vigia Evandro Bezerra Silva foi preso na madrugada de hoje na casa de parentes no município de Canindé do São Francisco, interior do Sergipe, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado. Silva teve a prisão temporária decretada pela Justiça paulista no último dia 25 e era considerado foragido.