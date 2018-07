Vigias acusados de matar jovem são condenados no PR O Tribunal do Júri de Curitiba condenou o vigilante Marlon Balen Janke, de 33 anos, a 23 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do estudante Bruno Strobel Coelho, em outubro de 2007. Janke também responde judicialmente por tortura mediante sequestro, ocultação de cadáver e formação de quadrilha.