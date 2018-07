Vigias baleiam ladrões e são detidos em Campinas

Policiais militares do 8º Batalhão foram acionados pelos dois seguranças após o tiroteio e, ao chegarem no local, verificaram que ninguém estava ferido e que os suspeitos haviam fugido. Ao verificarem as armas dos dois vigias e o documento delas, os policiais perceberam que havia irregularidades.

Os dois vigias, que de qualquer forma iriam ser levados para o plantão do 1º Distrito Policial, para registro de boletim de ocorrência, ficaram detidos e, segundo a Polícia Militar, seriam soltos somente após pagamento de uma fiança. Até as 4h, tanto a PM como a Polícia Civil não sabiam informar mais detalhes sobre o andamento da ocorrência.