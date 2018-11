Vigilância apura morte de 19 bebês em Maceió

Em menos de uma semana, oito bebês morreram após infecção hospitalar na Maternidade Escola Santa Mônica, em Maceió. No mês, chega a 19 o número de bebês mortos. Mesmo assim, o diretor-geral da maternidade, José Carlos Silver, declarou ontem que as mortes estão dentro do "parâmetro neonatal". "Não sei porque esse assombro todo", afirmou Silver. As causas das mortes são investigadas pela Vigilância Sanitária Estadual.