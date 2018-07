Vigilância fecha clínica em SC após mortes de mulheres

Um médico gastroenterologista, de 31 anos, responsável pelos exames, foi detido pela Polícia Civil dentro no estabelecimento na última sexta-feira, suspeito de homicídio e lesão corporal. Ele foi liberado depois de prestar depoimento e pagar fiança.

A polícia suspeita que as vítimas morreram por causa do uso da pomada anestésica lidocaína. Maria Rosa de Almeida dos Santos, de 51 anos, e Santa Pagliarini Sipp, de 60 anos, tiveram parada cardiorrespiratória. Os laudos periciais e exames bioquímicos apontarão as causas das mortes. As análises devem ser concluídas em 30 dias. O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina informou que abrirá sindicância para apurar o caso.

Agentes da Vigilância Sanitária estiveram hoje no local e recolheram material para análise. Segundo a diretora da vigilância estadual, Raquel Ribeiro Bittencourt, já foi constatado que o estabelecimento tem licença para funcionar apenas como consultório e não como clínica e, portanto, não estaria apto para a realização de exames.