Vigilância interdita lanchonete do McDonald's no RS Uma lanchonete do grupo McDonald''s, localizada em um shopping da região central de Porto Alegre, foi interditada ontem por fiscais da Vigilância Sanitária municipal. Segundo a Vigilância Sanitária, a vistoria foi feita após denuncia de um dos usuários do estabelecimento. Na loja do Shopping Rua da Praia, na Praça da Alfândega, os fiscais encontraram muitas baratas na cozinha do restaurante.