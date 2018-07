Vigilância interdita UTI de hospital

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulta do Hospital Evangélico Samaritano de Campinas, no interior de São Paulo, foi interditada ontem pela Vigilância Sanitária por falta de condições de uso.

A interdição ocorreu após o órgão da Secretaria Municipal de Saúde verificar que havia bolor nas pareces, no teto e até no piso da unidade, além de infiltração, acúmulo de umidade e vazamento de água.

No ato de interdição, a vigilância alega que a medida foi tomada por falta de condições de "salubridade no local".

No ano passado, outra área do mesmo hospital também foi interditada dentro das inspeções feitas pelo órgão.

A ordem para interdição foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Município. A medida determinou a imediata remoção de todos os pacientes internados no setor.

A Secretaria Municipal de Saúde condicionou a desinterdição da UTI para adultos à remoção de todos os pacientes do local e à solução para os problemas apontados pela vigilância.

Caberá ao hospital promover a reforma do espaço e oferecer condições adequadas para que a vigilância libere a UTI para funcionamento.

A administradora de empresas Lilian Gomes Mourão, de 42 anos, que teve um tio internado nessa unidade recentemente, afirmou que o problema de estrutura do hospital é antigo, mas que não acreditava que pudesse haver riscos para a saúde dos pacientes atendidos.

"Por ser uma UTI, sempre achamos que as condições sanitárias são adequadas para os pacientes internados", afirmou.

Remoção. Por meio de nota, o Hospital Samaritano informou que os pacientes que estavam internados na unidade foram "realocados para as demais UTIs que o hospital possui", já que havia número suficiente de vagas na unidade para isso.

Administrado pela Associação Evangélica Beneficente de Campinas (Asebec), o Hospital Adventista Samaritano é um dos principais de Campinas, com 132 leitos de atendimento de cirurgia geral, clínica geral, UTI adulto, UTI infantil, UTI neonatal, obstetrícia, pediatria clínica, hospital dia, unidade coronariana e hemodinâmica.

Com sete salas cirúrgicas, a unidade realiza por mês uma média de 500 procedimentos. O hospital afirma que o atendimento aos pacientes não será afetado durante a interdição.

O hospital não comentou os problemas encontrados pela Vigilância Sanitária na UTI de adultos. Também não informou o número de pacientes que estavam internados e tiveram de ser remanejados.

A assessoria de imprensa do hospital confirmou apenas que o local passou por fiscalização recente da Vigilância Sanitária. E que as exigências de melhorias apontadas pelo órgão da Secretaria de Saúde para a continuidade de funcionamento da UTI para adultos "foram prontamente atendidas".

O Ministério da Saúde informou ontem que aguarda que as secretarias estaduais enviem dados para avaliar a necessidade de mandar novos lotes de vacina contra gripe para os Estados da Região Sul. A informação é da secretária substituta de Vigilância em Saúde da pasta, Sonia Brito.

Para que novos lotes sejam enviados, os Estados terão de mostrar que não atingiram a cobertura de 80% da população-alvo da campanha de vacinação, encerrada em 13 de junho: idosos com mais de 60 anos, crianças de até 2 anos, gestantes, trabalhadores da saúde e indígenas. Segundo Sonia, se a pasta decidir pelo envio de novos lotes, a estratégia será garantir a imunização dessa população de forma homogênea.

A secretária substituta de Vigilância em Saúde afirma que o ministério trabalha com reserva técnica e, se for preciso, as doses serão enviadas. "Enquanto tivermos vacinas, vamos mandar."

O Rio Grande do Sul recebeu 2,7 milhões de doses e vacinou 27% da população-alvo. Segundo a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do RS, Marilina Bercini, a situação é crítica. "Não temos mais vacina." Do início do ano até quinta-feira, o RS registrou 29 mortes por gripe.