Vigilância sanitária americana retira aprovação a droga contra câncer de mama O órgão de vigilância sanitária dos Estados Unidos (FDA) retirou a aprovação ao Avastin, um remédio contra o câncer de mama. A decisão foi motivada por novos estudos que não confirmaram efeitos benéficos do remédio. A decisão está causando angústia em mulheres que temem não ter mais acesso a uma droga que estaria prolongando suas vidas. Associações de pacientes, porém, aplaudiram a determinação, dizendo que as vítimas dessa doença não precisam de falsas esperanças. A decisão do FDA foi anunciada no mesmo dia em que a Agência Europeia de Medicamentos permitiu que a droga continuasse disponível, embora com mais restrições que antes. Nos EUA, o remédio deve continuar no mercado por mais alguns meses, enquanto a fabricante do remédio, Genentech, recorre da decisão. A farmacêutica tem 30 dias para apresentar sua defesa.