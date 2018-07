Vigilância Sanitária interdita clínica em Sorocaba

Um vídeo apresentado à Polícia Civil na última sexta-feira, 29, mostra três homens perseguindo e derrubando o paciente no meio da rua, em pleno dia, na área central da cidade. A vítima chora e pede socorro, enquanto é agredida com socos e pontapés. Em seguida, é colocada à força num veículo. Uma pessoa gravou toda a cena da janela de um prédio.

Os policiais identificaram a clínica pela placa do veículo. A vítima, um vigilante de 34 anos afastado do trabalho em razão da dependência de drogas, passou por exames de corpo de delito. Após o caso vir à tona, outro dependente denunciou à polícia agressões sofridas na clínica. À polícia, o proprietário negou a violência e disse que as cenas flagradas pela câmera eram um fato isolado e que os autores tinham sido demitidos.