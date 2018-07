Vigilância suspende 15 produtos

Itens submetidos à interdição não poderão ser vendidos ou consumidos por um período de três meses, prazo em que empresas poderão fazer contraprovas e apresentar a sua defesa. Caso seja confirmada a irregularidade, o lote do produto fica definitivamente fora do mercado.

No caso de suspensão definitiva, o efeito é imediato. Os produtos somente poderão retornar ao mercado quando todas as irregularidades forem corrigidas. Entre os produtos suspensos definitivamente estão Caralluma, Pholiamagra e Chá do Amanhecer, da Oliveira Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. A empresa não tem autorização de funcionamento.

Entre os cosméticos suspensos estão a máscara seladora e o xampu Lisotrat, da Fios e Forma Ltda. A empresa também não tem autorização para funcionar e seus produtos não possuem registro. A tabela com todos os produtos suspensos e interditados pode ser vista no site da Anvisa (portal.anvisa.gov.br).