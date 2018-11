Vigilante é preso ao tentar roubar cofre de loja em SP

O homem de 37 anos foi encontrado escondido debaixo de uma cama, perto de ferramentas supostamente usadas para a tentativa de arrombamento. A polícia foi acionada depois de denúncia de disparo de alarme no local. De acordo com a SSP, o homem teria entrado na loja pelo teto do banheiro.

Na residência do suspeito, foram encontrados um revólver calibre 38 e munição, durante vistoria da Polícia Militar. O caso foi registrado como furto qualificado e apreensão de objeto.