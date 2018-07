Vigilante é preso por furtar 32 armas de fórum paulista

O casal e outros vigias do fórum tiveram o sigilo telefônico quebrado após dois funcionários terem constatado o sumiço das armas. Em uma das interceptações, Amanda foi flagrada falando no celular com um amigo sobre os furtos do marido. Chamada a depor, ela delatou Pereira, dizendo tê-lo visto negociando as armas que teriam sido entregues a dois irmãos moradores na cidade vizinha de Ibirá. Pereira confessou os furtos. O casal teve a prisão preventiva decretada pelo juiz de Urupês, Renato Soares Melo Filho, que também determinou reforço da sala onde as armas ficam guardadas.

O furto e roubo de armas de fóruns é uma epidemia no Brasil, afirma o Instituto Sou da Paz. "Os fóruns do Brasil não têm estrutura para armazenar essas armas, que ficam com a Justiça enquanto os processos estão em andamento. Enquanto essa situação perdurar, esse tipo de crime continuará ocorrendo", disse o juiz. O magistrado se lembrou do sumiço de 215 armas do Fórum Criminal da Barra Funda (na zona oeste de São Paulo), onde até hoje, ninguém foi responsabilizado.