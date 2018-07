Vigilante liberta enteado após 15 horas de cárcere Um vigilante de 48 anos que manteve um enteado de 19 sob cárcere privado se entregou à polícia nesta terça-feira, em Porto Alegre, depois de quase 15 horas de negociações. O caso começou na noite desta segunda-feira, 05. Inconformado com a separação recente, o homem invadiu a casa da ex-mulher, no bairro Humaitá, na zona norte da capital do Rio Grande do Sul, e tomou o filho dela como refém.