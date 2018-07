Vigilante procurada pela Justiça do Rio é presa em SP Uma vigilante de 35 anos que era procurada pela Justiça do Rio de Janeiro foi presa na manhã de hoje no Jardim Rio Branco, em São Vicente, litoral de São Paulo. Ela foi encontrada em sua residência. Policiais civis de São Vicente foram até a casa da vigilante para cumprir um mandado de prisão, expedido desde o dia 29 de junho pela juíza do Rio Patrícia Lourival Acioli, assassinada em agosto. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade como captura de procurado.