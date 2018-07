Vigilantes de bancos decidem manter greve em SP

Os vigilantes decidiram manter os braços cruzados nesta quarta-feira, 4. A categoria reivindica adicional de risco de vida, participação nos lucros e resultados e reajuste salarial. Neste primeiro dia, a paralisação provocou o fechamento de três agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no centro paulistano e de 628 agências bancárias na capital e em Osasco, na Grande São Paulo. Os bancos não podem abrir sem pelo menos dois vigias, conforme a Lei Federal 7.102/83. Com a continuidade da greve, o presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Luiz Cláudio Marcolino, espera que agências bancárias mantenham o compromisso de não funcionar sem vigilantes. "As instituições financeiras são responsáveis pela integridade física de bancários e clientes e, portanto, devem garantir a segurança nas agências", afirmou.