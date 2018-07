Vigília na madrugada marca um ano da tragédia na Kiss

Cerca de cem pessoas estão em vigília diante dos escombros da boate Kiss neste inicio de madrugada de segunda-feira, 27, na cidade gaúcha de Santa Maria. O grupo faz uma homenagem às vitimas da tragédia. O incêndio na boate ocorreu há exatamente um ano, na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Voluntários pintaram 242 corpos no asfalto da Rua dos Andradas para lembrar cada um dos mortos na tragédia. Algumas pessoas depositaram flores diante do tapume do prédio. A maioria dos participantes é formada por amigos e pessoas solidárias às vitimas e permanece em silêncio.