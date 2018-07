Vigitel: brasileiro volta a associar bebida e direção

Os indicadores de hoje são semelhantes aos de 2007, antes da existência dessa legislação restritiva. Em março, 2,2% dos entrevistados admitiram beber antes de dirigir. Porcentual bem mais elevado do que o registrado em agosto, quando 0,91% admitiam dirigir depois de beber. O comportamento de risco é mais comum entre homens jovens e com alta escolaridade. De acordo com o estudo, feito ao longo de todo o ano passado, 3% dos homens admitiram associar a bebida com direção. Um porcentual muito maior do que o registrado entre o grupo feminino: 0,3%.

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, comentou ontem os números da pesquisa e disse que "a luz amarela" foi acesa. Para ele, o retrocesso deve ser combatido com fiscalização e repressão. ?É preciso que a população tenha receio de dirigir depois de beber.? O ministro admite que outro padrão de consciência tem de ser criado. ?Mas isso leva tempo e a repressão também faz parte desse processo.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.