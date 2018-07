Vila desfila ao amanhacer e contagia torcida Última escola a desfilar, a Vila Isabel fechou a primeira noite do Grupo Especial do Carnaval carioca, já com dia claro nesta segunda-feira e com parte da arquibancada vazia. Os que resistiram à maratona de escolas, no entanto, aplaudiram a azul e branca e gritaram "é campeã".