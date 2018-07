Vila Isabel agrada com homenagem ao Theatro Municipal A Vila Isabel fez um belo desfile com o enredo "Theatro Municipal - a centenária maravilha" e empolgou a Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio. O sambista Martinho da Vila, ausente da escola há dois desfiles, foi o "narrador" do enredo, interpretando o jornalista e escritor João do Rio. A presença de Martinho da Vila empolgou a primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, que desceu do camarote do governo do Rio, de onde assistia ao desfile, para dar um abraço apertado nele na pista, acompanhada do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PMDB). Do camarote, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entusiasmado, tirou o chapéu Panamá que usava para cumprimentar o sambista, que retribuiu, da pista, com o mesmo gesto. Ao fim do desfile, Martinho da Vila mal conseguia falar. "É emoção demais, tô feliz da vida", repetia. Os carros luxuosos da escola encantaram a Sapucaí, com destaque para o que levou o nome do balé Lago do Cisne e trouxe a bailarina Ana Botafogo. A ex-miss Brasil Natália Guimarães fez bonito no segundo ano como madrinha da bateria do mestre Mug. "Já me sinto uma veterana, mas é sempre como a primeira vez, a emoção é grande e meu coração está acelerado", disse, antes de iniciar o desfile. Os carnavalescos Alex de Souza e Paulo Barros segmentaram o enredo da escola em oito capítulos, que mostravam como foi a construção do Theatro Municipal do Rio e lembravam os mais célebres espetáculos de balé e de teatro e os bailes de gala já realizados no local. O samba-enredo interpretado por Tinga provocava com o grito de "segura a vila que eu quero ver" e os integrantes da escola gostaram do refrão e sacudiram a Sapucaí. A ideia de um desfile 100% comunitário, que levou à doação de 3.500 roupas para os integrantes, uma iniciativa inédita no carnaval carioca, ajudou na união dos foliões na avenida. Para ganhar a roupa, os integrantes ensaiaram desde outubro.