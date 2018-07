Vila Isabel é campeã do Carnaval do Rio com desfile sobre agricultura

É o primeiro título da Vila Isabel desde 2006. No ano passado, ela ficou em quarto lugar.

Com o samba-enredo "A Vila Canta o Brasil, Celeiro do Mundo - Água no Feijão que Chegou Mais Um", assinado por Martinho de Vila, Arlindo Cruz, André Diniz e companhia, a escola fez um desfile empolgante e tecnicamente sem erros na madrugada de terça-feira, com o samba cantado em coro pelo público.

Entre as 12 escolas que passaram pela avenida nas duas noites de desfiles, a azul e branca de Vila Isabel foi a única a ouvir gritos de campeã ao longo da Sapucaí.

O refrão "festa no arraiá, é pra lá de bom; ao som do fole, eu e você; a Vila vem colher felicidade no amanhecer" embalou a passagem da escola pela avenida, num enredo que contou os hábitos da vida simples do povo do campo e do interior, incluindo um "arraiá" da bateria de espantalhos.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)